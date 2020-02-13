Державний ПриватБанк звинуватили в приховуванні інформації при оформленні кредитних карт

Про це на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

Він зазначив, що оформив кредитну карту з пільговим періодом на 55 днів, але дуже скоро ПриватБанк почав вимагати повернути витрачені кошти.

"Отримав кредитну картку (вона ж і розрахункова) прослухав умови все ясно, зрозуміло ... Виявилося до того моменту про використання кредитних коштів (не розрахував власні) я знав, що у мене є 55 днів безвідсоткового повернення, але вже через 25 днів мені повідомили про необхідність сплатити гроші. Я не сплатив, бо був закордоном і сплатив по приїзду. При поясненні консультант послався на поправки і звинуватив минулого консультанта, який мене консультував при отриманні картки", - розкрив нюанси скандалу.

За його словами, існує одна умова і тисяча поправок, з допомогою яких банк може порушити домовленість з клієнтом.

"Виходить, 55-денний безвідсотковий період користування не збігається з періодом використання кредитними коштами. Я вимагав негайного закриття рахунку та залишок повернути готівкою, так консультант зробив наступне ... без будь-яких попереджень зняв на благодійність - 32 грн і 8 грн в скарбничку. Проти благодійності нічого не маю, це намагаюся робити систематично, але не 8 грн в скарбничку, коли я закриваю всі рахунки.. Це вже не бюрократія, а обман. Я не підштовхую вас на якість дії, я просто описав ситуацію і свою точку зору", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"Банк дає Вам можливість користуватися засобами без відсотків до 55 днів. Тобто, якщо Ви оплатите всю суму використаних коштів до 25 числа місяця, наступного за тим, в якому Ви скористалися кредитом, нічого додатково платити не потрібно. Умови користування карткою не змінювалися", - відкинув будь-які звинувачення представник Приватбанку.

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