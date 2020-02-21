Клиенты Приватбанка ошарашены неудовлетворительным сервисом национализированного банка

Соответствующие отзывы они оставили на тематическом портале Минфин.

По словам клиентки, она два года назад закрыла счет в Приватбанке, но учреждение продолжает ее атаковать, звоня с различными предложениями.

Женщина призналась, что уже устала блокировать неизвестные номера, с которых звонят сотрудники Приватбанка.

"Уже года 2, как счет закрыла, но постоянно поступают звонки с разных номеров: предлагают карточку «Голд», неоднократно обращалась с просьбой отключить рекламу и не доставать - результата нет. Недавно позвонили и сообщили, что я пытаюсь зайти в «Приват24», которого у меня никогда и не было. Когда позвонила на 3700, сказали, что кто-то ошибочно ввел мой номер телефона. Звонят в любой день и в любое время. Устала блокировать их номера. Я уже не являюсь клиентом банка! Отстаньте! Никаких карточек от Вашего конченого банка мне не нужно!", - отметила она в своем отрицательном отзыве на портале.

Другой клиент заявил, что ПриватБанк не возвращает ему деньги с депозита с 2013 года и "кормит завтраками".

"Не возвращают из банка деньги с депозита с 2013 года. Ничего слушать не хотят, кормят завтраками, обманывают. Посылают якобы в центральное отделение банка, а по факту это просто отделение для ВИП-клиентов. Беспредел. Много разрешено этом банке. Это и не удивительно. Качество обслуживания и отношение до клиентов и вкладчиков отвратительное", - уверяет недовольный клиент.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат. Спасибо за понимание", - лаконично отреагировал на громкие обвинения сотрудник банка.

Напомним, что клиенты Приватбанка рискуют остаться без денег, появилась новая афера: «Никогда не…».

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев о серьезный сбой в работе терминалов и банкоматов.

Также Politeka писала, что появилась новая схема с кредитными картами Приватбанка, украинцы в панике: "Это обман!".