Стало відомо про підлою афері, з допомогою якої українців позбавляють грошей просто у банкоматов

Вкрай уважними варто бути і клієнтам Приватбанку, через почастішання кількості випадків шахрайства.

Повідомлення про один із способів, який використовують злочинці, щоб вкрасти гроші довірливих українців, з'явилося в Facebook.

"Якщо побачили забуту картку в банкоматі — не діставайте її. Дочекайтеся, поки він її не "з'їсть", або чекайте власника — нехай він сам її витягне. Це недовго! Не натискайте кнопки скасувати. Взагалі відійдіть від банкомата ! Компанія мужиків -"свідків" з'являться, як з-під землі і на вас будуть "тиснути": ви перед банкоматом стояли, на клавіатуру натискали, на карті є ваші відбитки пальців, і взагалі, вони "всі бачили" - з карти тільки що зняли гроші!!! А зняла їх, просто перед вами літня жінка, яка вже теж тут крутиться — власниця картки"? – українка написала.

Жінка підкреслила, що потрібно бути вкрай уважними і дотримуватися пильність, оскільки шахраї будь-якими способами будуть намагатися змусити вас взяти в руки картку. Таки чином там залишаться ваші відбитки пальців, і можна було стверджувати, що саме ви зняли з неї гроші.

"Схема розводки — як із знайденим гаманцем. Тільки замість гаманця — забута карта в банкоматі. Далі "розводка" йде за стандартом: "На карті було більше грошей, ти останній її в руках тримав, на ній твої відбитки". Мужички — свідки, які "всі бачили". Загалом, нічого нового, але небезпечно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, що потрібно робити, якщо банкомат/термінал з'їв картуВ першу чергу радять не панікувати.

Якщо банкомат зависло, то можна трохи почекати, після чого потрібно натиснути кнопку "Скасування". Якщо нічого не відбувається, то потрібно звернутися на гарячу лінію банку та заблокувати картку. При цьому потрібно буде відповісти на декілька секретних питань.

Якщо ви виявили незвичайну річ на банкоматі, наприклад кардрідер, то треба відразу блокувати карту.

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