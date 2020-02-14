Українці ошелешені сервісом націоналізованого Приватбанку

Черговий негативний відгук був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, йому не вдається змінити ліміт оплати в інтернеті через збій в роботі самого Приватбанку.

"Неможливо змінити ліміт оплати в інтернеті, через постійні технічні проблеми, не працюють термінали, то банкомати і т. д. Кожен клієнт повинен мати доступ до власних коштів 24/7! Це основне завдання обслуговування будь-якого банку. Але, на жаль, це не про сьогоднішній Приват, який постійно програє конкуренцію з кожним днем і клієнтом", - заявив незадоволений клієнт.

Проте представник державного Приватбанку відкинув всі звинувачення клієнта і заявив, що нібито ніяких технічних труднощів не було зафіксовано.

Більш того, він запропонував незадоволеному клієнту варіанти вирішення його проблеми, процитувавши в коментарях процедуру зміни ліміту оплати в інтернеті.

«Нам дуже шкода, що Ви зіткнулися з такою ситуацією. Ми перевірили інформацію, труднощів технічного плану не зафіксовано. Також, нами буде проведена робота з працівником за вашим зверненням, щоб надалі подібна ситуація не виникала. Як ми бачимо, то зараз питання вже не актуальне. Дозвольте нагадати, що надається банком кілька можливостей зміни ліміту, в тому числі і чат-боти, які можуть допомогти Вам у вирішенні питання в 2 кліка. Для цього достатньо звернутися в чат і вибрати меню «Збільшити ліміт для оплати в Інтернеті», або ж в пошуку написати «Інтернет ліміт», - йдеться у відповіді представника Приватбанку.

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