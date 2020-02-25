Функції Пенсійного фонду можуть передати іншим відомствам

Про це глава профільного комітету Ради Галина Третьякова розповіла в інтерв'ю журналістам, передає ZN.ua.

За її словами, ліквідація ПФУ необхідна з метою перезавантаження форми існування пенсійної системи.

Третьякова запевняє, що ліквідація Пенсійного фонду не повинна вплинути на виплати.

"Ми зі свого боку думаємо про можливість перезавантаження форми існування ПФУ. Один з варіантів - ліквідація Пенсійного фонду та передача його функцій Мінфіну або Держказначейству. Або перетворення ПФУ разом з фондами соціального страхування та безробіття в Національне страхове агентство. Цей план ми вже презентували разом з урядом", - розповіла народний депутат.

Не виключено, що ліквідація Пенсійного фонду може бути пов'язана і з тим, що вперше за 20 років на 12 мільярдів скорочені соціальні витрати бюджету, а також не були закладені кошти на щорічний перерахунок виплат.

"Ну, чому ж не закладено. Три рази в цьому році пенсія буде проіндексована. Можливо, відсоток індексації буде менше, ніж розраховував попередній уряд. Тому, що формула 50/50 (ми теж її прийняли) - це половина від величини інфляції і половина від відсотка зростання заробітної плати. А інфляція в 13-18% це не інфляція в 3-5%, яку ми зараз спостерігаємо", - розвіяла чутки Галина Третьякова.

Підсумовуючи, голова профільного комітету Ради додала, що в цьому році мінімальна заробітна плата теж зросте двічі - з 1 липня і з 1 грудня, і ці цифри були закладені в бюджет.

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При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але зрештою, як зазначає експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

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