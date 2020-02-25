Украинцам рассказали, как не потерять страховой стаж перед выходом на заслуженную пенсию

Об этом проинформировала пресс-служба Управления ПФУ в Донецкой области, передает Politeka.net.

Как известно, долги по уплате страховых взносов является основанием для потери страхового стажа, из-за чего потенциальный пенсионер рискует остаться без выплат.

"В случае, если предприятие имеет долг по уплате начисленного единого взноса, период, за который такая задолженность полностью не погашена, не засчитывается в страховой стаж работников. Кроме того, начисленный за этот период заработок не включается для расчета пенсий. Уплата единого социального взноса - это обязанность для каждого физического лица-предпринимателя, как за себя, так и за работников, труд которых такое лицо использует", - напомнила украинцам пресс-служба ведомства.

Согласно законодательству, страховой стаж определяется как период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачены ежемесячные страховые взносы в размере не меньшем, чем минимальный страховой взнос.

По состоянию на 1 января 2020 года, размер ЕСВ составляет 1039,06 гривен - то есть 22% от установленного размера минимальной заработной платы. А для того, чтобы выйти на пенсию в текущем году, необходимо иметь не менее 27 лет стажа.

Поэтому украинцам рекомендуют исправно платить взносы и следить, чтобы не возникало задолженности со стороны руководства. Для этого потенциальный пенсионер с помощью электронной подписи может зарегистрироваться в личном кабинете на портале ПФУ, где можно отслеживать все выплаты и проверять количество страхового стажа.

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При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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