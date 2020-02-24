Стало известно, как будет произведен перерасчет пенсий в марте

Об этом пишет Апостроф.

Как известно, уже весной будут повышены пенсии в Украине.

Но перерасчет затронет только некоторые категории льготников.

На очередную индексацию могут рассчитывать украинцы, которым ранее была назначена по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии).

Пенсии не будут перерасчитывать госслужащим, научным работникам, помощникам народных депутатов, получающим максимальные пенсии (на сегодня - 16 380 грн); получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры); получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной выплаты (1644 грн).

Стоит добавить, что если после перерасчета размер выплаты госслужащего, научного работника и так далее будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, ее автоматически повысят. Но украинский льготник по законодательству имеет право в любое время вернуться на получаемую ранее пенсию.

Также могут не рассчитывать на перерасчет получатели трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий.

Для последней категории автоматический перерасчет в индивидуальном порядке будет произведен с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

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При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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