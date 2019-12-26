Стало известно кто из украинцев имеет право выйти на пенсию в 50 лет

В Украине право выхода на пенсию в 50 лет имеют лица, у которых есть дети с инвалидностью, полученной после 6 лет или при рождении, об этом сообщает Politeka.net.

Информация взята из издания "Пенсійний кур’єр" № 50 (864) в разделе "ответы на вопросы".

В ПФУ указали, что согласно действующему законодательству, "право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет". В то же время, пункт 2.18 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий предусматривает, что признание лица инвалидом с детства или ребенком-инвалидом удостоверяется выпиской из акта осмотра в МСЭК, медицинским заключением, удостоверением получателя помощи, справкой органа, который назначал помощь. Также предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания инвалидности до достижения 6 лет, и/или заключение МСЭК о возможном наступлении инвалидности до 18 лет, этот документ называется "вывод о времени наступления инвалидности".

Для досрочного выхода на пенсию органам ПФУ нужно предоставить перечисленные документы из учреждений здравоохранения и органов социального обеспечения.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.