Функции Пенсионного фонда могут передать другим ведомствам

Об этом глава профильного комитета Рады Галина Третьякова рассказала в интервью журналистам, передает ZN.ua.

По ее словам, ликвидация ПФУ необходима с целью перезагрузки формы существования пенсионной системы.

Третьякова уверяет, что ликвидация Пенсионного фонда не должна повлиять на выплаты.

"Мы со своей стороны думаем о возможной перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов - ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - рассказала народный депутат.

Не исключено, что ликвидация Пенсионного фонда может быть связана и с тем, что впервые за 20 лет на 12 миллиардов сокращены социальные расходы бюджета, а также не были заложены средства на ежегодный перерасчет выплат.

По словам нардепа, выплаты, возможно, станут меньше для тех украинцев, которым в прошлом году уже делали индексацию.

"Ну, почему же не заложена. Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) - это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13-18% это не инфляция в 3-5%, которую мы наблюдаем сейчас", - развеяла слухи Галина Третьякова.

Подытоживая, глава профильного комитета Рады добавила, что в этом году минимальная заработная плата тоже вырастет дважды - с 1 июля, и с 1 декабря, и эти цифры были заложены в бюджет.

Ранее мы рассказывали, что скоро Верховная Рада рассмотрит законопроект о введении накопительной системы.

При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

Напомним, украинцам назвали главное условие для выхода на пенсию в 50 лет.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию по-новому: кто из украинцев рискует остаться без выплат.

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