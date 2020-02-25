У Верховній Раді планують істотно збільшити штрафи за порушення ПДР, і не тільки для водіїв
У парламенті вже зареєстровано проекти законів № 2694, 2695, 2696, 2697.
Перший блок змін стосується автомобілістів і нових штрафів. Основні зміни полягають у наступному:
За розмову по телефону за кермом штраф – 510 грн;
Не пристебнутий ремінь – 510 грн, повторне порушення 680 грн;
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Ні номерного знака або він брудний (взагалі не видно) або без підсвічування – 510 грн;
Відсутність мотошлема (для мотоциклістів) – 510 грн;
Порушення правил стоянки, не надання переваги в русі авто поліції, швидкої чи аварійної служби з мигалками – 680 гривень;
Порушення правил проїзду перехресть, зупинок громадського транспорту, використання світлових приладів, проїзд на заборонний сигнал – 510 гривень;
Їзда за кермом автомобіля без прав – 1190 грн, а вже після позбавлення прав – 20400 грн.
Перевищення швидкості понад 50 км/год у населених пунктах – до 3400 грн.
Посилити покарання планують також для пішоходів і велосипедистів:
Пересування в темний час по дорозі без світловідбивних елементів – 51 грн;
Порушення ПДР пішоходами або велосипедистами в нетверезому стані – 510 грн;
Порушення, які призвели до створення аварійної обстановки – 510 грн;
За перехід дороги в недозволеному місці або на червоне світло світлофора – 255 грн.
Важливо відзначити, що поки Україна залишається одним з лідерів за кількістю смертей на дорогах. Тільки за 2018 рік в країні сталося понад 150 тисяч ДТП, загинуло 3350 осіб.
Нагадаємо про штрафи до 50 тисяч і позбавлення прав: в Україні ввели жорсткі покарання для водіїв.
А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.
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