У Верховній Раді планують істотно збільшити штрафи за порушення ПДР, і не тільки для водіїв

У парламенті вже зареєстровано проекти законів № 2694, 2695, 2696, 2697.

Перший блок змін стосується автомобілістів і нових штрафів. Основні зміни полягають у наступному:

За розмову по телефону за кермом штраф – 510 грн;

Не пристебнутий ремінь – 510 грн, повторне порушення 680 грн;

Ні номерного знака або він брудний (взагалі не видно) або без підсвічування – 510 грн;

Відсутність мотошлема (для мотоциклістів) – 510 грн;

Порушення правил стоянки, не надання переваги в русі авто поліції, швидкої чи аварійної служби з мигалками – 680 гривень;

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок громадського транспорту, використання світлових приладів, проїзд на заборонний сигнал – 510 гривень;

Їзда за кермом автомобіля без прав – 1190 грн, а вже після позбавлення прав – 20400 грн.

Перевищення швидкості понад 50 км/год у населених пунктах – до 3400 грн.

Посилити покарання планують також для пішоходів і велосипедистів:

Пересування в темний час по дорозі без світловідбивних елементів – 51 грн;

Порушення ПДР пішоходами або велосипедистами в нетверезому стані – 510 грн;

Порушення, які призвели до створення аварійної обстановки – 510 грн;

За перехід дороги в недозволеному місці або на червоне світло світлофора – 255 грн.

Важливо відзначити, що поки Україна залишається одним з лідерів за кількістю смертей на дорогах. Тільки за 2018 рік в країні сталося понад 150 тисяч ДТП, загинуло 3350 осіб.

Нагадаємо про штрафи до 50 тисяч і позбавлення прав: в Україні ввели жорсткі покарання для водіїв.

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