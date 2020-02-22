В Украине намерены применить опыт европейских стран относительно пешеходов-нарушителей и не только

В отношении пешеходов-нарушителей в Украине будут применятся новые штрафы, пишет «Сегодня».

Так в Верховной Раде рассматривают проект закона, который предусматривает усиление ответственности для пешеходов за нарушение правил движения. Но новшества коснуться не только пешеходов, а и велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом и погонщиков животных.

В новом будущем ЗУ хотят «вычеркнуть» нынешний действующий пункт о предупреждении, в новом документе идет речь сразу о штрафах, при чем об их увеличенных суммах:

«Предполагается установить штрафы в размере 255 грн, 510 грн для нетрезвых пешеходов и 680 грн в случае аварии». Один из экспертов отметил в связи со сложившейся в стране ситуацией:

«Украина остается одним из лидеров в Европе по смертности на дорогах. При этом считается, что в любом ДТП с участием пешеходов всегда виноват водитель. Но это мнение ошибочное. Большой процент ДТП происходит именно из-за нарушений правил пешеходами. Нужно понимать, что за некоторые нарушения пешеход может понести даже уголовную ответственность», - комментирует адвокат Роман Горлач.

Эксперты также рассказали о предметном опыте стран Европы и считают, что закон действительно может привести к положительным изменениям в Украине:

«В Бельгии за переход на красный сигнал светофора платят около 50 евро».

Напомним также, в украинских судах рассматриваются десятки тысяч дел о неуплате алиментов. За 2019 год было взыскано 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей, но проблема все еще стоит остро.

В 2018 году заработал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Документ предусматривает для должников серьезные санкции: от запрета на выезд за границу, до запрета на вождение авто. Также таких граждан могут направить на принудительные соцработы.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что система работает в целом хорошо. Тем не менее, в базе данных пограничников около 120 тыс. человек, которым выезд из Украины ограничен по причине неуплаты алиментов.

Как показала практика, невыпуск за границу - самая действенная мера. Ведь это ограничение коснулось даже тех родителей, кто собирался ехать на заработки. Пришлось платить.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.