В Верховной Раде планируют существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД, и не только для водителей

В парламенте уже зарегистрированы проекты законов № 2694, 2695, 2696, 2697.

Первый блок изменений касается автомобилистов и новых штрафов. Основные изменения заключаются в следующем:

За разговор по телефону за рулем штраф – 510 грн;

Не пристегнутый ремень – 510 грн, повторное нарушение 680 грн;

Нет номерного знака или он грязный (вообще не видно) или без подсветки – 510 грн;

Отсутствие мотошлема (для мотоциклистов) – 510 грн;

Нарушение правил стоянки, не предоставление преимущества в движении авто полиции, скорой или аварийной службы с мигалками – 680 гривен;

Нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта, использование световых приборов, проезд на запрещающий сигнал – 510 гривен;

Езда за рулем автомобиля без прав – 1190 грн, а уже после лишения прав – 20400 грн.

Превышение скорости свыше 50 км/в час в населенных пунктах – до 3400 грн.

Ужесточить наказания планируют также для пешеходов и велосипедистов:

Передвижение в темное время по дороге без светоотражающих элементов – 51 грн;

Нарушение ПДД пешеходами или велосипедистами в нетрезвом состоянии – 510 грн;

Нарушения, которые привели к созданию аварийной обстановки – 510 грн;

За переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора – 255 грн.

Важно отметить, что пока Украина остается одним из лидеров по количеству смертей на дорогах. Только за 2018 год в стране произошло более 150 тысяч ДТП, погибло 3350 человек.

Напомним про штрафы до 50 тысяч и лишение прав: в Украине ввели жесткие наказания для водителей.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.