Курс валют в Україні на 27 лютого різко зміниться, долар і євро спровокують справжню паніку в гривні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

За 100 доларів, доведеться віддати 2464,9 гривень (+11,83 гривні). Схожою ситуація буде виглядати і з курсом євро – за сто банкнот потрібно буде викласти 2680,21 гривню (+19,86 грн).

Крім того, в Національному банку уточнили – до середини 26 лютого 100 доларів торгувалися за курсом 2465,58 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що з-за епідемії коронавіруса в Китаї може відбутися світова криза, що боляче вдарить по українській економіці.

Як стверджують експерти, з-за нового світового кризи з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% з-за світової кризи", - говорилося в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, долар і євро готують фатальний удар: що буде з гривнею.

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