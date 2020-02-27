Курс валют в Украине на 27 февраля резко изменится, доллар и евро спровоцируют настоящую панику у гривны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

За 100 долларов придется отдать 2464,9 гривен (+11,83 гривны). Похожей ситуация будет выглядеть и с курсом евро – за сто банкнот нужно будет выложить 2680,21 гривну (+19,86 грн).

Кроме того, в Национальном банке уточнили – к средине 26 февраля 100 долларов торговались по курсу 2465,58 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае может произойти мировой кризис, который больно ударит по украинской экономике.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - говорилось в сообщении.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".

Также Politeka писала, что доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют.