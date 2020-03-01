Небезпечний коронавирус, який вийшов за межі Китаю і косить людей по всьому світу, також вплинув на ринок валют

Фондові ринки продовжує трясти на тлі новин про поширення китайської коронавіруса і це досить негативно може позначитися на гривні і Україні в цілому, пише Сьогодні .

За словами незалежного експерта Олександра Хмелевського, якщо падіння долара продовжиться, то іноземні інвестори почнуть виводити кошти з України, а це викличе падіння курсу гривні.

"Поки говорити про серйозну девальвацію рано. В останні дні лютого ми спостерігаємо помірне зниження гривні. Швидше за все, така тенденція збережеться і в березні. При оптимістичному сценарії гривня буде перебувати в коридорі 24,30 – 25,50 за долар. Однак у випадку загострення ситуації на світових ринках і в Україні не виключено більш істотне зниження гривні", відзначає аналітик.

Тим часом інший фахівець Максим Орищак вважає, що зниження курсу гривні буде пов'язано з впливом реакцій спекулянтів на зовнішні події в світі у вигляді коронавіруса.

"Поширення вірусу до кінця березня може підтримати девальвацію. Ми спочатку зачіпали фактор епідемії для валютного ринку як вагому причину для зниження гривні не раніше, ніж у березні", - зазначив Орищак.

Раніше ми повідомляли, що журналіст Андрій Пальчевський розповів про паніку, яка охопила Італію у зв'язку з коронавірусом.

Андрій Пальчевський записав невелике відео на своїй сторінці у фейсбук.

«Карантини в Італії, а ще день тому все було «під контролем» – кому вірити????», – він підписав своє звернення до користувачів мережі.

Журналіст пояснив, що поки китайці за п'ять днів встигають побудувати завод і випускають 250 тисяч масок в день, італійці оточили маленькі містечка числом 12 або 13. Близько 600 осіб вже в карантині, а війська залучаються для того, щоб люди не вешталися просто так.

Нагадаємо, з курсом долара відбувається дивне, гривня спробує помститися

А ще Politeka писала, що курс валют знову здивує українців, долар на межі падіння

Також Politeka повідомляла, що курс валют знову різко змінився, гривня нещадна