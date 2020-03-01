Опасный коронавирус, который вышел за пределы Китая и косит людей по всему миру, также повлиял на рынок валют

Фондовые рынки продолжает трясти на фоне новостей о распространении китайского коронавируса и это весьма негативно может отразится на гривне и Украине в целом, пишет Сегодня .

По словам независимого эксперта Александра Хмелевского, если падение доллара продолжится, то иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины, а это вызовет падение курса гривни.

"Пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривни. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривня будет находиться в коридоре 24,30 – 25,50 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине не исключено более существенное снижение гривни", отмечает аналитик.

Тем временем другой специалист Максим Орищак считает, что снижение курса гривны будет связано с влиянием реакций спекулянтов на внешние события в мире в виде коронавируса.

"Распространение вируса до конца марта может поддержать девальвацию. Мы изначально затрагивали фактор эпидемии для валютного рынка как весомую причину для снижения гривни не ранее, чем в марте" - отметил Орищак.

Ранее мы сообщали, что журналист Андрей Пальчевский рассказал о панике, которая охватила Италию в связи с коронавирусом.

Андрей Пальчевский записал небольшое видео на своей странице в фейсбук.

«Карантины в Италии, а ведь еще день назад все было «под контролем» – кому верить????», – подписал он свое обращение к пользователям сети.

Журналист объяснил, что пока китайцы за пять дней успевают построить завод и выпускают 250 тысяч масок в день, итальянцы окружили маленькие городки числом 12 или 13. Около 600 человек уже в карантине, а войска привлекаются для того, чтобы люди не шатались просто так.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

А еще Politeka писала, что курс валют снова удивит украинцев, доллар на грани падения

Также Politeka сообщала, что курс валют снова резко изменился, гривна беспощадна