Українцям доведеться більше платити за поїздки в поїздах Укрзалізниці

Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба компанії.

Відомо, що квитки на пасажирські потяги подорожчали з 1 березня 2020 року.

За інформацією прес-служби Укрзалізниці, починаючи з березня, ціни на квитки будуть зростати на 2% щомісячно.

"Планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повільна індексація - плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня - в результаті зростання на 22% відносно початку року", - йдеться в повідомленні монополіста.

За прогнозами "Укрзалізниці", завдяки підвищенню цін на квитки дохід компанії в 2020 році може зрости на 13%. Більш того, монополіст планує щомісяця підвищувати тарифи на вантажоперевезення на 2,5%.

Підсумовуючи, в "Укрзалізниці" додали, що щомісячне подорожчання квитків не торкнеться вартості проїзду у вагонах першого класу "Інтерсіті+".

Раніше ми розповідали про те, що Укрзалізниця підписала Меморандумом про взаєморозуміння з німецької Deutsche Bahn AG.

Член правління Deutsche Bahn Рональд Пофалла розповів, про яку саме співпрацю йдеться. За його словами, в даний час мова йде тільки про консультуванні, в подальшому участь німецької сторони, можливо, буде розширено.

"На початковому етапі мова піде про консультування... Якщо консультування буде мати успіх, можливо мова піде про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде посилена нашими менеджерами", - заявив Пофалла.

Представник Deutsche Bahn додав, що в залежності від успішності консалтингу, будуть визначені майбутні кроки.

Нагадаємо, глава Укрзалізниці отримав 9 мільйонів зарплати і приємний подарунок від дружини.

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