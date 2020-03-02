Украинцам придется больше платить за поездки в поездах Укрзализныци

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба компании.

Известно, что билеты на пассажирские поезда подорожали с 1 марта 2020 года.

По информации пресс-службы Укрзализныци, начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - говорится в сообщении монополиста.

По прогнозам Укрзализныци, благодаря повышению цен на билеты доход компании в 2020 году может вырасти на 13%. Более того, монополист планирует ежемесячно повышать тарифы на грузоперевозки на 2,5%.

Подытоживая, в Укрзализныце добавили, что ежемесячное подорожание билетов не затронет стоимости проезда в вагонах первого класса "Интерсити+".

То есть, переплачивать придется тем, кто ездит обычными поездами Укрзализныци.

Ранее мы рассказывали о том, что Укрзализныця подписала Меморандумом о взаимопонимании с немецкой Deutsche Bahn AG.

Член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла рассказал, о каком именно сотрудничестве идет речь. По его словам, в настоящее время речь идет только о консультировании, в дальнейшем участие немецкой стороны, возможно, будет расширено.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами", - заявил Пофалла.

Представитель Deutsche Bahn добавил, что в зависимости от успешности консалтинга, будут определены будущие шаги.

Напомним, глава Укрзализныци получил 9 миллионов зарплаты и приятный подарок от жены.

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