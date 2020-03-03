Індексація торкнеться як середньої, так і мінімальної пенсії

Стало відомо, коли тепер українцям проіндексують пенсії

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ПФУ.

Повідомляється, що новий перерахунок виплат відбудеться у вересні 2020 року розмір середньої пенсії може збільшитися на 1200 гривень у найближчі роки.

За словами глави Мінсоцполітики Юлії Соколовської, зростання середньої пенсії на 1200 гривень буде реалізовано до 2023 року.

Вона також розповіла, що першими індексацію виплат відчують українські пенсіонери, які досягли віку 80 років. Соколовська зазначила, що з урахуванням перерахунку їхні пенсії зростуть в середньому на 700 гривень.

Більш того, самотні пенсіонери незабаром можуть отримувати додаткову соцдопомогу - на догляд. При умові, якщо Рада ухвалить законопроект Мінсоцполітики, пенсіонери додатково можуть отримувати по 650 гривень.

Також в 2020 році відомство планує провести індексацію виплат, яка дозволить збільшити пенсії в середньому на 216 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що українцям не варто очікувати підвищення пенсій у березні 2020 року. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабмін вирішив перенести індексацію.

Гончарук заявив, що прийнятий раніше закон про щорічну індексацію пенсій не передбачає певної дати для її проведення. Це означає, що рішення може бути прийняте у будь-який час.

«протягом року ми приймаємо рішення про те, з якої дати повинен відбутися індексація. Це рішення поки що у процесі розробки», - повідомив прем'єр.

станом на 1 січня 2020 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3082,98 грн.

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