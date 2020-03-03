Индексация затронет как среднюю, так и минимальную пенсии

Стало известно, когда теперь украинцам проиндексируют пенсии

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ПФУ.

Сообщается, что новый перерасчет выплат состоится в сентябре 2020 года и размер средней пенсии может увеличиться на 1200 гривен в ближайшие года.

По словам главы Минсоцполитики Юлии Соколовской, рост средней пенсии на 1200 гривен будет реализован до 2023 года.

Она также рассказала, что первыми индексацию выплат ощутят украинские пенсионеры, которые достигли возраста в 80 лет. Соколовская отметила, что с учетом перерасчета их пенсии вырастут в среднем на 700 гривен.

Более того, одинокие пенсионеры в скором времени могут получать дополнительную соцпомощь - на уход. При условии, если Рада утвердит законопроект Минсоцполитики, пенсионеры дополнительно могут получать по 650 гривен.

Также в 2020 году ведомство планирует провести индексацию выплат, которая позволит увеличить пенсии в среднем на 216 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам не стоит ожидать повышения пенсий в марте 2020 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабмин решил перенести индексацию.

Гончарук заявил, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.

«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», - сообщил премьер.

По состоянию на 1 января 2020 года размер средней пенсии в Украине составлял 3082,98 грн.

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