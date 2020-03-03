Стало известно, когда теперь украинцам проиндексируют пенсии
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ПФУ.
Сообщается, что новый перерасчет выплат состоится в сентябре 2020 года и размер средней пенсии может увеличиться на 1200 гривен в ближайшие года.
По словам главы Минсоцполитики Юлии Соколовской, рост средней пенсии на 1200 гривен будет реализован до 2023 года.
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Она также рассказала, что первыми индексацию выплат ощутят украинские пенсионеры, которые достигли возраста в 80 лет. Соколовская отметила, что с учетом перерасчета их пенсии вырастут в среднем на 700 гривен.
Более того, одинокие пенсионеры в скором времени могут получать дополнительную соцпомощь - на уход. При условии, если Рада утвердит законопроект Минсоцполитики, пенсионеры дополнительно могут получать по 650 гривен.
Также в 2020 году ведомство планирует провести индексацию выплат, которая позволит увеличить пенсии в среднем на 216 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцам не стоит ожидать повышения пенсий в марте 2020 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабмин решил перенести индексацию.
Гончарук заявил, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.
«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», - сообщил премьер.
По состоянию на 1 января 2020 года размер средней пенсии в Украине составлял 3082,98 грн.
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