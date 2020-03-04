Названі проблеми, через які була перенесена індексація пенсій українців

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, перерахунок пенсій повинен був відбутися вже в поточному місяці, але Кабмін вирішив перенести його на вересень.

За словами експертів, подібне рішення уряду, в першу чергу, пов'язано з невиконанням планів по доходах держбюджету України.

"Можна припустити, що достатньої кількості грошей для індексації пенсій за встановленою формулою в бюджеті просто немає. Бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік становив 448,6 млрд грн, з яких 146,8 млрд повинно бути покрито з державної скарбниці. Судячи з усього, Кабмін до останнього сподівався знайти гроші на збільшення виплат, інакше пояснити таку запізнілу реакцію з боку [Олексія] Гончарука неможливо", - стверджує аналітик Сергій Родлер.

Він також зазначив, що Кабмін міг запобігти настільки емоційну реакцію населення, якби представив заздалегідь план з реформування пенсійної системи.

"А проводити індексацію пізніше вересня було б політичним самогубством через місцеві вибори, які, як очікується, пройдуть в жовтні", - резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що українцям не варто очікувати підвищення пенсій у березні 2020 року. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабмін вирішив перенести індексацію.

Гончарук заявив, що прийнятий раніше закон про щорічну індексацію пенсій не передбачає певної дати для її проведення. Це означає, що рішення може бути прийняте у будь-який час.

«протягом року ми приймаємо рішення про те, з якої дати повинен відбутися індексація. Це рішення поки що у процесі розробки», - повідомив прем'єр.

За станом на 1 січня 2020 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3082,98 грн.

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