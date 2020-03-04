Названы проблемы, из-за которых была перенесена индексация пенсий украинцев

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, перерасчет пенсий должен был состояться уже в текущем месяце, но Кабмин решил перенести его на сентябрь.

По словам экономических экспертов, подобное решение правительства, в первую очередь, связано с невыполнением планов по доходам госбюджета Украины.

"Можно предположить, что достаточного количества денег для индексации пенсий по установленной формуле в бюджете просто нет. Бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год составил 448,6 млрд грн, из которых 146,8 млрд должно быть покрыто из государственной казны. Судя по всему, Кабмин до последнего надеялся найти деньги на увеличение выплат, иначе объяснить столь запоздалую реакцию со стороны [Алексея] Гончарука невозможно", - утверждает аналитик Сергей Родлер.

Он также отметил, что Кабмин мог предотвратить столь эмоциональную реакцию населения, если бы представил заранее план по реформированию пенсионной системы.

"А проводить индексацию позже сентября было бы политическим самоубийством из-за местных выборов, которые, как ожидается, пройдут в октябре", - резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам не стоит ожидать повышения пенсий в марте 2020 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабмин решил перенести индексацию.

Гончарук заявил, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.

«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», - сообщил премьер.

По состоянию на 1 января 2020 года размер средней пенсии в Украине составлял 3082,98 грн.

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