Що буде з економікою?

Дані за лютий, які оприлюднив Нацбанк України, спантеличують. Виявляється, українці масово понесли валюту в обмінники

Так, в прес-службі Національного банку поділилися цифрами за минулий місяць, згідно з якими українці продали банкам валюти готівкою на1456,5 мільйонів доларів, а от купили на 1165,2 мільйонів доларів (що менше на 290 мільйонів), пишуть vesti-ua.net.

Подібна ситуація не виникла моментально. Тенденція до того, що люди більше продають, ніж купують, з'явилася ще в грудні минулого року. Тоді громадяни продали готівкової валюти банкам більше ніж купили на 181,5 мільйонів доларів.

У січні цей показник становив 102,4 мільйона доларів.

Схоже, що держава цілеспрямовано веде політику на вилучення валюти у населення. Штучне утримання низького курсу валюти та інфляція гривні стимулюють населення діставати приховане.

Цю теорію підтверджує поведінка Нацбанку. Тільки за період з 24 по 28 лютого 2020 року установа скупила на міжбанківських торгах 81 мільйон доларів.

А з початку року Нацбанк скупив валюти на 1082 мільйона доларів. При цьому продав на 295 мільйонів доларів.

Виникає запитання, що може статися з економікою, якщо курс валют підніметься на запланований бюджетом рівень - 27 гривень за долар.

Раніше ми повідомляли, з'явився курс валют на 5 березня. За сто доларів потрібно буде віддати 2493,86 гривень (+15,06). А за сто євро - 2768,56 гривень (+7,81).