Дані за лютий, які оприлюднив Нацбанк України, спантеличують. Виявляється, українці масово понесли валюту в обмінники
Так, в прес-службі Національного банку поділилися цифрами за минулий місяць, згідно з якими українці продали банкам валюти готівкою на1456,5 мільйонів доларів, а от купили на 1165,2 мільйонів доларів (що менше на 290 мільйонів), пишуть vesti-ua.net.
Подібна ситуація не виникла моментально. Тенденція до того, що люди більше продають, ніж купують, з'явилася ще в грудні минулого року. Тоді громадяни продали готівкової валюти банкам більше ніж купили на 181,5 мільйонів доларів.
Міняти або не міняти гривні на долари – це актуальне питання для багатьох українців останні кілька місяців. З одного боку, всі бояться різкого стрибка валют, а з іншого – мало не кожен день дешевшає. Тому не всі розуміють, чого чекати від того ж долара в 2020 році і взагалі що відбувається з гривнею.
Своїм прогнозом поділився старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб: "Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом".
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