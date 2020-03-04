Дані за лютий, які оприлюднив Нацбанк України, спантеличують. Виявляється, українці масово понесли валюту в обмінники

Так, в прес-службі Національного банку поділилися цифрами за минулий місяць, згідно з якими українці продали банкам валюти готівкою на1456,5 мільйонів доларів, а от купили на 1165,2 мільйонів доларів (що менше на 290 мільйонів), пишуть vesti-ua.net.

Подібна ситуація не виникла моментально. Тенденція до того, що люди більше продають, ніж купують, з'явилася ще в грудні минулого року. Тоді громадяни продали готівкової валюти банкам більше ніж купили на 181,5 мільйонів доларів.  

У січні цей показник становив 102,4 мільйона доларів. 
 
долар, гривня, курс валют

Схоже, що держава цілеспрямовано веде політику на вилучення валюти у населення. Штучне утримання низького курсу валюти та інфляція гривні стимулюють населення діставати приховане. 
 
Цю теорію підтверджує поведінка Нацбанку. Тільки за період з 24 по 28 лютого 2020 року установа скупила на міжбанківських торгах 81 мільйон доларів.
 
А з початку року Нацбанк скупив валюти на 1082 мільйона доларів. При цьому продав на 295 мільйонів доларів. 
 
Виникає запитання, що може статися з економікою, якщо курс валют підніметься на запланований бюджетом рівень - 27 гривень за долар.
 
курс валют, євро, долар
 
 
Раніше ми повідомляли, з'явився курс валют на 5 березня. За сто доларів потрібно буде віддати 2493,86 гривень (+15,06). А за сто євро - 2768,56 гривень (+7,81).

Міняти або не міняти гривні на долари – це актуальне питання для багатьох українців останні кілька місяців. З одного боку, всі бояться різкого стрибка валют, а з іншого –  мало не кожен день дешевшає. Тому не всі розуміють, чого чекати від того ж долара в 2020 році і взагалі що відбувається з гривнею.

Своїм прогнозом поділився старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб: "Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом".

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.

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