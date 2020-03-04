Данные за февраль, которые обнародовал Нацбанк Украины, озадачивают. Оказывается, украинцы массово несли валюту в обменники

Так, в пресс-службе Национального банка поделились цифрами за прошедший месяц, согласно которым украинцы продали банкам валюты наличными на1456,5 миллионов долларов, а вот купили на 1165,2 миллионов долларов (что меньше на 290 миллионов), пишут vesti-ua.net.

Подобная ситуация не возникла моментально. Тенденция к тому, что люди больше продают, чем покупают, появилась еще в декабре прошлого года. Тогда граждане продали наличной валюты банкам больше чем купили на 181,5 миллионов долларов.  

В январе этот показатель составил 102,4 миллиона долларов. 

доллар, гривна, курс валют

Похоже, что государство целенаправленно ведет политику на изъятие валюты у населения. Искусственное удержание низкого курса валюты и инфляция гривны стимулируют население доставать припрятанное. 
 
Эту теорию подтверждает поведение Нацбанка. Только за период с 24 по 28 февраля 2020 года учреждение скупило на межбанковских торгах 81 миллион долларов.
 
А с начала года Нацбанк скупил валюты на 1082 миллиона долларов. При этом продал на 295 миллионов долларов. 
 
Возникает вопрос, что может произойти с экономикой, если курс валют поднимется на запланированный бюджетом уровень - 27 гривен за доллар.
 
курс валют, евро, доллар
 
 
Ранее мы сообщали, появился курс валют на 5 марта. За сто долларов нужно будет отдать 2493,86 гривен (+15,06). А за сто евро - 2768,56 гривен (+7,81).

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

Своим прогнозом поделился старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб: "Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением".

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.



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