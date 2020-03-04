Что будет с экономикой?

Данные за февраль, которые обнародовал Нацбанк Украины, озадачивают. Оказывается, украинцы массово несли валюту в обменники

Так, в пресс-службе Национального банка поделились цифрами за прошедший месяц, согласно которым украинцы продали банкам валюты наличными на1456,5 миллионов долларов, а вот купили на 1165,2 миллионов долларов (что меньше на 290 миллионов), пишут vesti-ua.net.

Подобная ситуация не возникла моментально. Тенденция к тому, что люди больше продают, чем покупают, появилась еще в декабре прошлого года. Тогда граждане продали наличной валюты банкам больше чем купили на 181,5 миллионов долларов.

В январе этот показатель составил 102,4 миллиона долларов.

Похоже, что государство целенаправленно ведет политику на изъятие валюты у населения. Искусственное удержание низкого курса валюты и инфляция гривны стимулируют население доставать припрятанное.

Эту теорию подтверждает поведение Нацбанка. Только за период с 24 по 28 февраля 2020 года учреждение скупило на межбанковских торгах 81 миллион долларов.

А с начала года Нацбанк скупил валюты на 1082 миллиона долларов. При этом продал на 295 миллионов долларов.

Возникает вопрос, что может произойти с экономикой, если курс валют поднимется на запланированный бюджетом уровень - 27 гривен за доллар.

Ранее мы сообщали, появился курс валют на 5 марта. За сто долларов нужно будет отдать 2493,86 гривен (+15,06). А за сто евро - 2768,56 гривен (+7,81).