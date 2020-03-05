Клієнт ПриватБанк розповіла, як не зміг заблокувати картку після того, як став жертвою шахраїв

Такий відгук з'явився на порталі «Мінфін».

"Після оплати товару заблокував всі канали в Telegram і пропав — ні в якому разі не пересилайте гроші за передоплатою! Приват банк відморозився і блокувати карту не хоче", - повідомив клієнт банку.

При цьому представник Приватбанку спробував пояснити причину, по якій склалася така ситуація і зазначив, що банк не несе відповідальності за дії третіх осіб.

"Банк зацікавлений в тому, щоб оберігати своїх клієнтів від шахрайських дій, і завжди працює спільно з правоохоронними органами для розшуку і затримання зловмисників, які скоюють протиправні дії щодо клієнтів банку, але, на жаль, в описаній Вами ситуації банк обмежений у своїх можливостях. Розслідуванням випадків шахрайства, а також розшук та затримання злодіїв, згідно з законодавством, знаходяться за межами юрисдикції банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк в свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином", - відповіли в банку.

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За словами клієнта, ПриватБанк повісив на нього заборгованість по кредитній картці, яка давно була закрита.

Так, в Приват24 стала висвітлюватися його закрита кредитна карта з боргом у розмірі 9250 гривень. При цьому клієнт підкреслює, що в колл-центрі банку йому не допомогли вирішити проблему, а тільки перемикали з одного спеціаліста на іншого.

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