Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерном списании средств

Соответствующую жалобу клиент оставил на тематическом сайте Минфин.

По его словам, ПриватБанк повесил на него задолженность по кредитной карте, которая давно была закрыта.

"В конце 2019 года, открывал счёт в ПриватБанке и узнал, что у меня есть задолженность по кредитке с 2007 года.Сделали договор реструктуризации я проплатил оговоренную сумму и… Через две недели узнаю, долг не погашен через неправильность оформления начальником отделения банка документов.С моего открытого счета ФОП списывают деньги в качестве погашения задолженности. Обращение в банк, на горячую линию, сказали ждите разберемся.Долг погашен в полном объеме, о чем неоднократно мне торочили сотрудники.И вдруг 19.02.2020 приходит сообщение о перечислении денег на мой счёт ФОП той суммы которая была списана ранее.Думаю молодцы всё таки разобрались.Но не тут то было", - рассказал подробности клиент.

Он также отметил, что в Приват24 стала высвечиваться его закрытая кредитная карта с долгом в размере 9250 гривен.

"Именно та сумма, которая была ранее списана и возвращена на счёт. Пол дня на телефоне с операторами ПриватБанк, никто не может понять почему так произошло и переключают с одного «специалиста» к другому и так четыре раза и каждому заново обьясняй суть обращения. В итоге девушка говорит: "Извините, я не знаю что вам ответить, обращайтесь в отделение банка". Вопрос: как можно списать деньги с карты, которая погашена, и снова сделать человека должников по этой же карте? Кстати срок действия той карты был до мая 2009 года. Это просто ужас, скорее всего будем прощаться с этим банком!", - подытожил недовольный клиент.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.