До розслідування ймовірного зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК Ріната Ахметова на Бурштинському енергоострові долучиться Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства

"Мабуть, ДТЕК значно скорочує імпорт електроенергії із Словаччини на Бурштинський енергоострів, не використовуючи надані йому транскордонні пропускні здатності. Таким чином він створює дефіцит електроенергії, доступною для продажу на ринку на добу вперед, одночасно пропонуючи більше енергії на балансуючому ринку, де ціни вищі", - цитує повідомлення енергоспівтовариства "Економічна правда".

Наголошується, що оскільки Антимонопольний комітет розслідує аналогічне поведінку компанії, відомство погодилося співпрацювати з Секретаріатом по цій справі.

Бурштинський енергоострів знаходиться в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Основним його источникои харчування є Бурштинська теплоелектростанція (ДТЕК Західенерго). Енергоострів приєднаний до електромереж країн ЄС і працює синхронно з енергосистемою Європи. З Бурштинського енергоострова Україна експортує електроенергію за кордон.

У грудні 2019-го Антимонопольний комітет україни надав компанії "ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахматова обов'язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання обмеження виробництва тепла та електроенергії Бурштинською ТЕС.

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушеному простої, у компанії заявили, що російський імпорт негативно впливає на роботу ТЕС.

У жовтні Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення АКЦІОНЕРНОГО товариства "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажів електроенергії на РСН/ВСР у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" з одночасним пропозицією відповідних обсягів електричної енергії на балансуючому ринку, де ціна значно вище, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться в розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва.

У "ДТЕК" тоді назвали необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету щодо порушень і закликали залучити до справи європейських експертів.

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