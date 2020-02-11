Украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро Украины

На выходе из здания, где расположено НАБУ, олигарха застукали журналисты Bihus.info. На серии снимков видно, как Ахметов в окружении телохранителей выходит из здания и садится в машину.

Журналисты предположили, что визит Ахметова в НАБУ может быть связан с его компанией ДТЭК, сотрудникам которой бюро объявило о подозрении еще летом 2019 года. Сразу шесть сотрудников компании подозревают в причастности к формуле «Роттердам +», из-за которой серьезно выросла цена электроэнергии для украинцев. Как известно, в 2018 году «ДТЭК Энерго» получила более 5 млрд гривен чистой прибыли.

Интересно, что в НАБУ отказались комментировать информацию о приезде Ахметова.

В комментариях к материалу на украинских ресурсах украинцы не скупились с высказываниями.

«В связи с возможным увольнением Сытника узнавал как дальше роттердамить», «Приезжал выдать зарплату», «Занес или забрал?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что недавно Ахметов купил роскошную виллу во Франции. Украинский олигарх приобрел особняк на берегу Средиземного моря за 200 млн евро. Отмечается, что виллу построили еще в XIX веке. Одним из бывших владельцев особняка был сам король Бельгии Леопольд II. В то время ее считали самой дорогой виллой в мире. Новый особняк Ахметова занимает 14 га. Известно, что в нем 14 спален, интерьер дома поражает своей роскошью.

Отметим, что под Киевом у олигарха тоже есть роскошный дворец, расположенный на берегу Днепра. Журналисты-расследователи отмечали, что на территории особняка вовсю ведется строительство.

«На самой дорогой земле в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании «Мета-Капитал», которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот», - отмечают журналисты.

Напомним, что кадры роскошной спальни Ахметова поражают воображение: "антикварная мебель, лепнина и...".

Как сообщала Politeka, Сергей Лямец рассказал, как Ахметов победил Коломойского при Зеленском: «Стал главным олигархом».

Также Politeka писала, что безумная покупка Ахметова разъярила украинцев, кадры роскоши: "Ждем новый транш от МВФ".