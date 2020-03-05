К расследованию вероятного злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове присоединится Секретариат Европейского энергетического сообщества

"Вероятно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на Бурштынский энергоостров, не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности. Таким образом он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше", - цитирует сообщение энергосообщества "Экономическая правда".

Отмечается, что поскольку Антимонопольный комитет расследует аналогичное поведение компании, ведомство согласилось сотрудничать с Секретариатом по этому делу.

Бурштынский энергоостров находится в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Основным его источникои питания является Бурштынская теплоэлектростанция (ДТЭК Западэнерго). Энергоостров присоединен к электросетям стран ЕС и работает синхронно с энергосистемой Европы. С Бурштынского энергоострова Украина экспортирует электроэнергию за границу.

В декабре 2019-го Антимонопольный комитет предоставил компании "ДТЭК "Западэнерго" Рината Ахматова обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению ограничения производства тепла и электроэнергии Бурштынской ТЭС.

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 года объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.

В октябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Действия "ДТЭК Западэнерго", которые заключаются в уменьшении в течение августа-сентября 2019 года объемов продаж электроэнергии на РСН/ВСР в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с одновременным предложением соответсвующих объемов электроэнергии на балансирующем рынке, где цена значительно выше, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в распоряжении главы АМКУ Юрия Терентьева.

В "ДТЭК" тогда назвали необоснованными обвинения Антимонопольного комитета относительно нарушений и призвали привлечь к делу европейских экспертов.

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