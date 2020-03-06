Ліквідація ПФУ може боляче вдарити по українським пенсіонерам
Про це в коментарі журналістам розповіді екс-заступник голови фонду Віктор Колбун, передає Апостроф.
За його словами, ліквідація Пенсійного фонду може призвести до суттєвих затримок і зменшення закладається бюджету на пенсійні виплати.
"В цьому випадку мова йде про демонтаж системи соціального страхування в Україні. Це невиправданий і дуже ризикований крок", - підкреслив Колбун.
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Він також додав, що передача функцій ПФУ іншим відомствам буде успішною, але не виключено, що державі доведеться потім знову відновлювати Пенсійний фонд.
Колбун також попередив, що в Україні можуть скасувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), кошти від відрахування якого в основному і наповнюють Пенсійний фонд.
Інший експерт Тарас Козак не бачить нічого поганого в ліквідації фонду і додав, що в Україні багато відомств, у яких дублюються функції по наданню соціальної допомоги.
"Якщо структура (Пенсійний фонд, - ред.) зникне, це не означає, що зникне інфраструктура, а люди перестануть отримувати пенсії. Вони будуть їх отримувати, як вони отримують та іншу допомогу, наприклад, субсидії", - заявив він у спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали про те, що українцям не варто очікувати підвищення пенсій у березні 2020 року. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого вже відправили у відставку, Кабмін вирішив перенести індексацію.
Гончарук заявляв, що прийнятий раніше закон про щорічну індексацію пенсій не передбачає певної дати для її проведення. Це означає, що рішення може бути прийняте у будь-який час.
«Протягом року ми приймаємо рішення про те, з якої дати повинен відбутися індексація. Це рішення поки що у процесі розробки», - повідомив прем'єр.
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