Ликвидация ПФУ может больно ударить по украинским пенсионерам

Об этом в комментарии журналистам рассказа экс-замглавы фонда Виктор Колбун, передает Апостроф.

По его словам, ликвидация Пенсионного фонда может привести к существенным задержкам и уменьшению закладываемого бюджета на пенсионные выплаты.

Соответственно, без выплат рискуют остаться те граждане, которые обслуживались в ПФУ и не откладывали средства на свой отдых через частные накопительные фонды.

"В этом случае речь идет о демонтаже системы социального страхования в Украине. Это неоправданный и очень рискованный шаг", - подчеркнул Колбун.

Он также добавил, что передача функций ПФУ другим ведомствам будет успешной, но не исключено, что государству потом придется вновь восстанавливать Пенсионный фонд.

Колбун также предупредил, что в Украине могут также отменить единый социальный взнос (ЕСВ), средства от отчисления которого в основном и наполняют Пенсионный фонд.

Другой эксперт Тарас Козак не видит ничего плохого в ликвидации фонда и добавил, что в Украине много ведомств, у которых дублируются функции по предоставлению социальной помощи.

"Если структура (Пенсионный фонд, - ред.) исчезнет, это не означает, что исчезнет инфраструктура, а люди перестанут получать пенсии. Они будут их получать, как они получают и другую помощь, например, субсидии", - заявил он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам не стоит ожидать повышения пенсий в марте 2020 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, которого уже отправили в отставку, Кабмин решил перенести индексацию.

Гончарук заявлял, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.

«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», - сообщил премьер.

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