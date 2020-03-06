Українці здивовані, чому уряд відклав обіцяну індексацію пенсій

Як передає Politeka.net, відповідну публікацію в Facebook опублікував користувач Юрій Воробйов.

Він задався питанням, чому влада в особі Володимира Зеленського та Кабінету міністрів не перенесли виплату премій держслужбовцям, а через брак коштів у бюджеті постраждали звичайні пенсіонери.

"А чому Президент і Кабмін України не перенесли всі премії держ. службовців вищого ешелону - на кінець року, а пенсії з індексацією - не видали людям в березні, як було обіцяно урядом країни, у всіх засобах масової інформації України?", - написав він у Facebook.

Публікація викликала фурор в соціальній мережі і українці гнівно відреагували на ситуацію з індексацією пенсій в країні.

"Гроші, обіцяні пенсіонерам, пішли на премії чиновникам", "Перенесіть виплату зарплат міністрам", "Втопляться в сльозах старих, сволота", "Ганьба нашій владі! Все собі підвищують, нажиратися ніяк не можуть, а народу штрафи", "Перенесіть виплати зарплат міністрів", "Це ж скільки вони кожного з нас обікрали", "Своя сорочка ближче до тіла", "Початок кінця цієї влади", "Ідіоти, але ми їх переживемо", "Хай подавляться надбавкою", "Напевно чекають, що до вересня коронавірус половину пенсіонерів погубить. Ось це вигода для влади...", - написали вони в коментарях під публікацією Воробйова.

Раніше ми розповідали про те, що ліквідація ПФУ можна вдарити по українцям. За словами екс-заступник голови фонду Віктора Колбуна, ліквідація Пенсійного фонду може призвести до суттєвих затримок і зменшення закладається бюджету на пенсійні виплати.

Відповідно, без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які обслуговувалися в ПФУ і не відкладали кошти на свій відпочинок через приватні накопичувальні фонди.

"В цьому випадку мова йде про демонтаж системи соціального страхування в Україні. Це невиправданий і дуже ризикований крок", - підкреслив Колбун.

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