Украинцы в недоумении, почему правительство отложило обещанную индексацию пенсий

Как передает Politeka.net, соответствующую публикацию в Facebook опубликовал пользователь Юрий Воробьев.

Он задался вопросом, почему власть в лице Владимира Зеленского и Кабинета министров не перенесли выплату премию госслужащам, а из-за нехватки средств в бюджете пострадали обычные пенсионеры.

"А почему Президент и Кабмин Украины не перенесли все премии гос. служащих высшего эшелона - на конец года, а пенсии с индексацией - выдали людям в марте, как было обещано правительством страны, во всех средствах массовой информации Украины?", - написал он в Facebook.

Публикация произвела фурор в социальной сети и украинцы гневно отреагировали на сложившуюся ситуацию с индексацией пенсий в стране.

"Деньги, обещанные пенсионерам, ушли на премии чиновникам", "Перенесите выплату зарплат министрам", "Утопятся в слезах стариков сволота", "Позор нашей власти! Все себе повышают, нажраться никак не могут, а народу штрафы", "Перенесите выплаты зарплат министров", "Это же сколько они каждого из нас обокрали", "Своя рубашка ближе к телу", "Начало конца этой власти", "Идиоты, но мы их переживем", "Пусть подавятся надбавкой", "Наверно ждут, что до сентября коронавирус половину пенсионеров погубит. Вот это выгода для власти...", "Потому что они хотят кушать красную икру, а пенсионеры...", - написали они в комментариях под публикацией Воробьева.

Ранее мы рассказывали о том, что ликвидация ПФУ можно ударить по украинцам. По словам экс-замглавы фонда Виктора Колбуна, ликвидация Пенсионного фонда может привести к существенным задержкам и уменьшению закладываемого бюджета на пенсионные выплаты.

Соответственно, без выплат рискуют остаться те граждане, которые обслуживались в ПФУ и не откладывали средства на свой отдых через частные накопительные фонды.

"В этом случае речь идет о демонтаже системы социального страхования в Украине. Это неоправданный и очень рискованный шаг", - подчеркнул Колбун.

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