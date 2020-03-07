Новий міністр фінансів Ігор Уманський заявив про намір боротися з недобросовісними платниками податків

Як передає Politeka.net, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на одному з телеканалів, у п'ятницю, 6 березня.

Новий міністр упевнений, що для наповнення бюджету в Україні, в першу чергу, необхідно боротися з недобросовісними платниками податків, які використовують різні схеми і не доплачують до держбюджету чималі суми коштів.

При цьому Уманський підкреслив, що митниця і податкова – це сполучені посудини. У них загальні бази даних і спільна відповідальність.

"Хто дивиться на митницю, хтось – на податкову: "Тут виконується, тут не виконується". Необхідно розуміти просту річ: на адміністраторів слід дивитися комплексно. Це як сполучені посудини. Якщо на митниці недобрали, то це повинна добрати податкова при реалізації цих товарів. Це спільна праця, спільна база даних і спільна відповідальність", – розповів міністр.

Раніше ми писали, Верховна Рада України 4 березня на позачерговому засіданні розглянула питання про Кабінет міністрів.

Нардепи прийняли заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, написаний напередодні.

Український уряд очолив Денис Шмигаль. Його кандидатуру представив Володимир Зеленський.

Пізніше нардепи 277-ма голосами схвалили новий уряд.

Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Минветеранов - Сергій Бессараб

Мін'юст - Денис Малюська

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

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