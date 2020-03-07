Новий міністр фінансів Ігор Уманський заявив про намір боротися з недобросовісними платниками податків
Як передає Politeka.net, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на одному з телеканалів, у п'ятницю, 6 березня.
Новий міністр упевнений, що для наповнення бюджету в Україні, в першу чергу, необхідно боротися з недобросовісними платниками податків, які використовують різні схеми і не доплачують до держбюджету чималі суми коштів.
При цьому Уманський підкреслив, що митниця і податкова – це сполучені посудини. У них загальні бази даних і спільна відповідальність.
Яскрава Кейт Міддлтон приголомшила красою під час спортивної гри: "Богиня"
Спекотна дружина Артура Пирожкова в тісному вбранні зізналася в любові хлопцям: "Можна потонути"
Кароль в одному боді засвітила зайве під час фотосесії: "Це має бути ззаду"
Знавіснілий Жириновський вирішив переписати Гімн України: "Замість ще не вмерла треба..."
"Хто дивиться на митницю, хтось – на податкову: "Тут виконується, тут не виконується". Необхідно розуміти просту річ: на адміністраторів слід дивитися комплексно. Це як сполучені посудини. Якщо на митниці недобрали, то це повинна добрати податкова при реалізації цих товарів. Це спільна праця, спільна база даних і спільна відповідальність", – розповів міністр.
Раніше ми писали, Верховна Рада України 4 березня на позачерговому засіданні розглянула питання про Кабінет міністрів.
Нардепи прийняли заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, написаний напередодні.
Український уряд очолив Денис Шмигаль. Його кандидатуру представив Володимир Зеленський.
Пізніше нардепи 277-ма голосами схвалили новий уряд.
Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:
Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
Міністерство спорту - Вадим Гутцайт
Міністерство оборони - Андрій Таран
Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба
Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков
Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій
Минветеранов - Сергій Бессараб
Мін'юст - Денис Малюська
Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.
Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.
Також Politeka писала про фатальний поворот у відставці Гончарука, з'явилася заява.