Новый министр сообщил, чем будет покрывать дыру в бюджете

Новый министр финансов Игорь Уманский заявил о намерении бороться с недобросовестными налогоплательщиками

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на одном из телеканалов, в пятницу, 6 марта.

Новый министр уверен, что для наполнения бюджета в Украине, в первую очередь, необходимо бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.

При этом Уманский подчеркнул, что таможня и налоговая – это сообщающиеся сосуды. У них общие базы данных и общая ответственность.

"Кто-то смотрит на таможню, кто-то – на налоговую: "Здесь выполняется, здесь не выполняется". Необходимо понимать простую вещь: на администраторов следует смотреть комплексно. Это как сообщающиеся сосуды. Если на таможне недобрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров. Это совместная работа, совместная база данных и совместная ответственность", – рассказал министр.

Ранее мы писали, Верховная Рада Украины 4 марта на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о Кабинете министров.

Нардепы приняли заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, написанное накануне.

Украинское правительство возглавил Денис Шмыгаль. Его кандидатуру представил Владимир Зеленский.

Позже нардепы 277-ю голосами одобрили новое правительство.

Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:

Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

Министр социальной политики - Марина Лазебна

Министерство спорта - Вадим Гутцайт

Министерство обороны - Андрей Таран

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий

Минветеранов - Сергей Бессараб

Минюст - Денис Малюська

Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.

Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.