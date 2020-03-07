Новый министр финансов Игорь Уманский заявил о намерении бороться с недобросовестными налогоплательщиками
Как передает Politeka.net, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на одном из телеканалов, в пятницу, 6 марта.
Новый министр уверен, что для наполнения бюджета в Украине, в первую очередь, необходимо бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.
При этом Уманский подчеркнул, что таможня и налоговая – это сообщающиеся сосуды. У них общие базы данных и общая ответственность.
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"Кто-то смотрит на таможню, кто-то – на налоговую: "Здесь выполняется, здесь не выполняется". Необходимо понимать простую вещь: на администраторов следует смотреть комплексно. Это как сообщающиеся сосуды. Если на таможне недобрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров. Это совместная работа, совместная база данных и совместная ответственность", – рассказал министр.
Ранее мы писали, Верховная Рада Украины 4 марта на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о Кабинете министров.
Нардепы приняли заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, написанное накануне.
Украинское правительство возглавил Денис Шмыгаль. Его кандидатуру представил Владимир Зеленский.
Позже нардепы 277-ю голосами одобрили новое правительство.
Также в состав Кабмина Шмыгаля вошли:
Министерство развития общин и территорий - Алексей Чернышов
Министр Кабинета министров - Олег Немчинов
Министр социальной политики - Марина Лазебна
Министерство спорта - Вадим Гутцайт
Министерство обороны - Андрей Таран
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба
Министр внутренних дел - Арсен Аваков
Министерство инфраструктуры - Владислав Криклий
Минветеранов - Сергей Бессараб
Минюст - Денис Малюська
Напомним, у Зеленского рассказали, что не так с Кабмином Гончарука: главные провалы.
Как сообщала Politeka, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.
Также Politeka писала про роковой поворот в отставке Гончарука, появилось заявление.