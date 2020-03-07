Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку за минулий рік

Як стало відомо, гроші будуть давати у випадку, якщо в минулому році платник податків витрачав гроші на іпотеку, лікування, освіту або страховку, передає Оглядач.

Так, виходить, якщо людина, яка працює офіційно, на іпотеку, навчання або лікування у минулому році витратили 20 тис. грн, то вже в цьому році зможе отримати компенсацію в розмірі 3600 грн. Розмір компенсації, яку можна отримати необхідно вважати за певною формулою: сума витрачених коштів × 18%.

У тому випадку, якщо розмір офіційної зарплати за минулий рік склав 156 тис. грн, то компенсацію тоді можна отримати на витрати загальною сумою але не більше доходу, який був отриманий за рік.

Варто відзначити, що компенсацію від держави можуть отримати ті українці, які витрачали гроші в різних компаніях України. Тобто в тому випадку, якщо людина відправляється на лікування, наприклад, у Польщу або ж Ізраїль, то на компенсацію від держави не варто розраховувати.

Також раніше повідомлялося, що новий міністр фінансів Ігор Уманський заявив про намір боротися з недобросовісними платниками податків.

Новий міністр упевнений, що для наповнення бюджету в Україні, в першу чергу, необхідно боротися з недобросовісними платниками податків, які використовують різні схеми і не доплачують до держбюджету чималі суми коштів.

При цьому Уманський підкреслив, що митниця і податкова – це сполучені посудини. У них загальні бази даних і спільна відповідальність.

Нагадаємо, в лютому Державна податкова служба перевиконала план надходжень з податку на додану вартість (ПДВ) на 45,4%. Як наслідок, держбюджету тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше від запланованого.