У 2019 році мільйони пільговиків були позбавлені виплат, оскільки не пройшли перевірку
В 2020 році уряд має намір продовжити перевірки отримувачів субсидій і пільг за нормами закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". У Міністерстві фінансів відзначили, що в минулому році було перевірено близько 24,5 мільйонів пільговиків та одержувачів субсидії. З них близько половини незаконно отримували виплати від держави.
Серед головних порушень, які фіксували перевіряючі органи, – наявність незадекларованої нерухомості, транспортних засобів та земельних ділянок, які коштували понад 50 тисяч гривень. Крім цього, чимало випадків, коли субсидія оформлялася на померлу людину.
Всього в планах уряду повернути величезні суми в бюджет. Наприклад, тільки за жовтень 2019 року було підтверджено понад 14 тисяч випадків незаконної виплати пільг на суму 27,4 мільйона гривень, які повинні повернути в бюджет.
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Наголошується, що рішення про призупинення виплат субсидій та пільг приймає орган, який здійснює ці виплати. У 2020 році ці органи будуть ретельно перевіряти одержувачів пільг.
Як розповідав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, будь-яка угода купівлі-продажу може служити підставою для того, щоб домогосподарство позбавили субсидії. Наприклад, якщо людина продасть земельну ділянку за кілька тисяч доларів, то протягом певного періоду вона не буде мати потребу в підтримці держави.
Раніше ми писали, що у 2020 році українцям суттєво скоротять субсидії, тому багато сімей залишаться без вже звичної мінімальної, але все ж допомоги від держави. Нововведення підуть, починаючи з травня 2020 року.
У планах уряду змінити формулу розрахунку субсидій. Відзначається, що незабаром деякі будуть змушені платити на 500 гривень більше. Зараз за чинними субсидіями за комуналку сім'ї платять не більш, ніж 15% від сукупного доходу сім'ї, то незабаром відсоток збільшиться до 20.
Нагадаємо, що українців доб'ють штрафами за газ, рішення вже прийнято: як будемо платити в 2020 році.
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