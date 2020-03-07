Украинцы, имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога за прошлый год

Как стало известно, деньги будут давать в случае, если в прошлом году налогоплательщик тратил деньги на ипотеку, лечение, образование или страховку, передает Обозреватель.

Так, получается, если человек, который работат официально, на ипотеку, обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, то уже в этом году сможет получить компенсацию в размере 3600 грн. Размер компенсации, которую можна получить необходимо считать по определенной формуле: сумма потраченных средств × 18%.

В том случае, если размер официальной зарплаты за прошлый год составил 156 тыс. грн, то компенсацию тогда можно получить на расходы общей суммой но лишь не более дохода, который был получен за год.

Стоит отметить, что компенсацию от государства могут получить те украинцы, которые тратили деньги в разных компаниях Украины. То есть в том случае, если человек отправляется на лечение, например, в Польшу или же Израиль, то на компенсацию от государства не стоит рассчитывать.

Также ранее сообщалось, что новый министр финансов Игорь Уманский заявил о намерении бороться с недобросовестными налогоплательщиками.

Новый министр уверен, что для наполнения бюджета в Украине, в первую очередь, необходимо бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.

При этом Уманский подчеркнул, что таможня и налоговая – это сообщающиеся сосуды. У них общие базы данных и общая ответственность.

Напомним, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

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Также Politeka писала, что украинцев заставят вернуть деньги, начались массовые проверки.