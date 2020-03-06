Озвучені Мінфіном цифри про пільговиків-порушників можна вважати фейком, а реальна втрата субсидій загрожує одиницям



Про це в ефірі Українського радіо розповів директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький. Він прокоментував нещодавні перевірки українців, за підсумками яких Мінфін вирішив позбавити багатьох людей пільг.

«Те, що оголосив Мінфін - це великий фейк. За цими даними, ⅔ населення України належать до пільговикам. Цифра 24,5 млн пільговиків неймовірно завищена… пільговиків у нас точно стільки немає, ці дані не публікуються - вони напів-засекречені, але пільговиків не більше 3-х млн, а не 10,5 млн», - підкреслив експерт.

За його даними, в 2019 році пільги в Україні отримували лише 3,3 млн сімей, тобто в три рази менше, ніж стверджував Мінфін.

Левицький підкреслив, що важливо розділяти пільги і субсидії.

«Пільги не залежать від наявності майна, транспортних засобів, земельних ділянок, тому немає підстав пред'являти претензії пільговикам. Вони ніякого майна не декларують і доходів теж», - підкреслив експерт.

Він додав, що з субсидіями ситуація аналогічна. Однак, люди повинні декларувати транспортні засоби, щоб перевірити, віком вони 5 років.

«Незаконні дії, якщо людина має автомобіль молодше п'яти років, але не заявив про це і отримав субсидію. Тоді її вимагають повернути. Але це поодинокі випадки. Враховується наявність нерухомого майна, а прибуток з нього. Якщо, наприклад, людина здає квартиру», - пояснив Левицький.

Він додав, що у Мінфіну немає повноважень вимагати від українців повернення коштів: це може робити тільки Мінсоцполітики. Якщо ж Мінсоцполітики приймає відповідне рішення про повернення коштів, а людина відмовляється, ситуація вирішується в суді.

Відзначимо, що в 2019 році мільйони пільговиків були позбавлені виплат, оскільки не пройшли перевірку.

В 2020 році уряд має намір продовжити перевірки отримувачів субсидій і пільг за нормами закону "Про верифікацію та моніторингу державних виплат". У Міністерстві фінансів відзначили, що в минулому році було перевірено близько 24,5 мільйонів пільговиків та одержувачів субсидії. З них близько половини нібито незаконно отримували виплати від держави.

Нагадаємо, субсидії і пільги скасовуються: українців змусять повернути гроші, почалися масові перевірки.

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