Щоб уникнути штрафу, краще сплатити податок вчасно, радять експерти

Про це пише "Сьогодні"

В 2020 році українцям знову потрібно заплатити податок на нерухомість. Якщо будинок або квартира по площі більше встановленої державою норми, податківці надішлють платіжку. З оплатою податку не варто зволікати, радять експерти. Якщо протягом 60 днів не зробити цього, фіскальна служба нарахує штраф.

"Якщо прострочить сплату податку на місяць, то доведеться додатково заплатити штраф – 10% від суми податкового боргу . Якщо не платити більше місяця, то штраф буде вже 20%", – каже юрист Юрій Вовк.

Якщо власник об'єкта нерухомості не отримав податкове повідомлення, він штраф платити не повинен. Реєстр нерухомого майна почав роботу в 2011 році і старі будинки могли просто не потрапити в базу.

В такому випадку фіскали мають право нарахувати податок заднім числом відразу за 3 роки, наприклад, якщо при продажу об'єкта з'ясується, що податок за нього не сплачено.

Податкова буде відправляти платіжки українцям до 1 липня. Сума податку буде розрахована за даними Держреєстру майнових прав на нерухомість.

Нагадаємо, що квартира до 60 квадратів і будинки до 120 не обкладається податком, а ось за кожен наступний метр понад “норми” держава стягує податок.

На сьогодні ставка податку становить 1,5% від розміру мінімальної зарплати, що еквівалентно 41.7 грн за кожен квадрат понад норми.

Важливо відзначити, що платити, можливо, доведеться і менше, адже місцева влада може самостійно змінювати правила. Приміром, брати замість 1,5% податку - 1%, або збільшувати норму з 60 квадратів до 80. У 2020-му доведеться платити податок за 2019-й, тому при розрахунку використовується “мінімалка” за минулий рік – 4173 грн. При ставці податку 1% за квартиру розміром 150 квадратів потрібно буде заплатити 3755 грн за “додаткові”90 метрів.

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