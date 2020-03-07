Українським пенсіонерам перерахують пенсії

Терміни нової індексації пенсій вирішили перенести. Про це розповіла міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

"У цьому році уряд також проведе індексацію пенсій, та їх розмір зросте. Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень", – сказала міністр.

Також Соколовська повідомила, що пенсії зростуть лише на 7% (216 гривень).

Підвищення порадує більше пенсіонерів старше 80 років. Їм пологается додаткова доплата – "компенсація до пенсії за досягнення поважного віку", крім того, під питанням зараз знаходиться надбавка до пенсії «на догляд» – 670 гривень щомісяця.

Як повідомляє "Сегодня", економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що дата індексації не вказано в законі.

"В законі дійсно не вказано, коли саме повинна проводитися індексація пенсій. І я вважаю, що це помилка тих, хто приймав рішення про щорічну індексацію пенсій. Але в той же час в законі записано, що перерахунок повинен проводитися за підсумками попереднього року. А це коли? Дані про показники попереднього року стають відомі тільки наприкінці січня. Лютий – місяць, протягом якого уряд може провести всі необхідні розрахунки і прийняти постанову, на яку саме суму повинні підвищуватися пенсії. І в березні пенсії вже можуть підвищуватися. А те, що зробив уряд, на мій погляд, абсолютно некоректно і порушує права найменш захищених громадян – пенсіонерів", – пояснив Кошнирук.

Очевидно, що індексацію пенсій в Україні відклали із-за того, що у держави не вистачає для цього грошей.

У квітні буде здійснено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів у зв'язку із збільшенням робочого стажу. Середня надбавка складе близько 100 гривень.

А ось у липні і грудні в Україні знову підніметься прожитковий мінімум і у зв'язку з цим буде проведена індексація всіх виплат і зарплат.

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