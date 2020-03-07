Украинским пенсионерам пересчитают пенсии

Сроки новой индексации пенсий решили перенести. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В этом году правительство также проведет индексацию пенсий, и их размер вырастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь", – сказала министр.

Также Соколовская сообщила, что пенсии вырастут всего на 7% (216 гривен).

Повышение порадует больше пенсионеров старше 80 лет. Им пологается дополнительная доплата – "компенсация к пенсии за достижение почтенного возраста", кроме того, под вопросом сейчас находится прибавка к пенсии «на уход» – 670 гривен ежемесячно.

Как сообщает "Сегодня", экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что дата индексации не указана в законе.

"В законе действительно не указано, когда именно должна проводиться индексация пенсий. И я считаю, что это ошибка тех, кто принимал решение о ежегодной индексации пенсий. Но в то же время в законе записано, что перерасчет должен проводиться по итогам предыдущего года. А это когда? Данные о показателях предыдущего года становятся известны только в конце января. Февраль – месяц, в течение которого правительство может провести все необходимые расчеты и принять постановление, на какую именно сумму должны повышаться пенсии. И в марте пенсии уже могут повышаться. А то, что сделало правительство, на мой взгляд, абсолютно некорректно и нарушает права наименее защищенных граждан – пенсионеров", – объяснил Кошнирук.

Очевидно, что индексацию пенсий в Украине отложили из-за того, что у государства не хватает для этого денег.

В апреле будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в связи с увеличением рабочего стажа. Средняя прибавка составит около 100 гривен.

А вот в июле и декабре в Украине снова поднимется прожиточный минимум и в связи с этим будет проведена индексация всех выплат и зарплат.

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