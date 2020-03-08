На підвищення можуть розраховувати кілька категорій

"Березнева" індексація пенсій буде проведена через кілька місяців

Цю інформацію підтвердила екс-глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська, передає Finance.ua.

Зараз в українському суспільстві панують панічні настрої, оскільки Кабмін вирішив перенести індексацію пенсій українців.

За словами екс-профільного міністра, планову індексацію пенсій не скасували, а перенесли на вересень 2020 року.

При цьому вона заявила, що до 2023 року середня пенсія в Україні зросте на 1200 грн, а деяким категоріям пенсіонерів будуть нараховувати ще більш високі виплати. У першу чергу це торкнеться найстаріших українців і тих, у кого самі низькі доходи.

Як відомо, 1 березня 2020 року Кабмін повинен був проіндексувати більше 10 млн пенсій українців. Підвищені виплати повинні були перерахувати людей, які пішли на відпочинок за віком, по інвалідності, по втраті годувальника або за вислугою років.

На індексацію виплат можуть не розраховувати державні службовці, наукові працівники, ті, хто отримує максимальні пенсії і соціальні пенсії, тобто не має трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (зараз 1644 грн).

Також раніше повідомлялося, що ліквідація ПФУ може боляче вдарити по українських пенсіонерах. Про це в коментарі журналістам розповіді екс-заступник голови фонду Віктор Колбун.

За його словами, ліквідація Пенсійного фонду може призвести до суттєвих затримок і зменшення закладається бюджету на пенсійні виплати.

Відповідно, без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які обслуговувалися в ПФУ і не відкладали кошти на свій відпочинок через приватні накопичувальні фонди.

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