На повышение могут рассчитывать несколько категорий

"Мартовская" индексация пенсий будет проведена через несколько месяцев

Эту информацию подтвердила экс-глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, передает Finance.ua.

Сейчас в украинском обществе царят панические настроения, поскольку Кабмин решил перенести индексацию пенсий украинцев.

По словам экс-профильного министра, плановую индексацию пенсий не отменяли, а перенесли на сентябрь 2020 года.

При этом она заявила, что к 2023 году средняя пенсия в Украине вырастет на 1200 грн, а некоторым категориям пенсионерам будут начислять еще более высокие выплаты. В первую очередь это коснется старейших украинцев и тех, у кого самые низкие доходы.

Как известно, 1 марта 2020 года Кабмин должен был проиндексировать более 10 млн пенсий украинцев. Повышенные выплаты должны были перечислить людям, которые ушли на отдых по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет.

На индексацию выплат могут не рассчитывать госслужащие, научные работники, те, кто получает максимальные пенсии и социальные пенсии, то есть не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (сейчас 1644 грн).

Также ранее сообщалось, что ликвидация ПФУ может больно ударить по украинским пенсионерам. Об этом в комментарии журналистам рассказа экс-замглавы фонда Виктор Колбун.

По его словам, ликвидация Пенсионного фонда может привести к существенным задержкам и уменьшению закладываемого бюджета на пенсионные выплаты.

Соответственно, без выплат рискуют остаться те граждане, которые обслуживались в ПФУ и не откладывали средства на свой отдых через частные накопительные фонды.

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