Київ поки залишиться без грошей Міжнародного валютного фонду

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на свої високопоставлені джерела.

Повідомляється, що керівництво МВФ вирішило не виділяти Україні $5,5 млрд у рамках програми співпраці.

За інформацією агентства, таке рішення нібито пов'язано з тим, що уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку.

Крім цього, як стверджують інсайдери, колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували в країнах Заходу.

А тепер, як пише агентство, західні інвестори переживають, що олігархи нібито можуть збільшити свій вплив на новий Кабінет міністрів України.

Варто відзначити, що в грудні 2019 року Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) або близько $5,52 млрд

Раніше ми розповідали про те, що 4 березня Олексій Гончарук був відправлений у відставку разом з урядом.

Через час в Раді відбулося голосування, за результатами якого новим прем'єр-міністром України став Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримав 291 народний депутат.

Перед голосуванням Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Згідно з документом, у нього є будинок у Львові, а також кілька земельних ділянок у Львівській області. Крім цього, у чиновника є автомобіль Land Rover Sport, який зареєстрований на його дружину.

Згідно з декларацією, у 2019 році Шмигаль отримав понад 2,2 мільйона гривень зарплати на Бурштинській ТЕС (власність Ріната Ахметова), де він обіймав посаду директора. Крім цього він отримав майже 1 мільйон гривень за консультування ДТЕК Східенерго і ще 230 тисяч гривень зарплати під час керівництва Івано-Франківської ОДА. Шмигаль задекларував 235 тисяч доларів готівкових коштів, які зберігає його сім'я.

До призначення на посаду голови Кабміну Денис Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єра і міністра розвитку громад.

Нагадаємо, «Воду в Крим»: нового прем'єра Шмигаля рознесли в пух і прах, подробиці скандалу.

Як повідомляла Politeka, новий прем'єр потрапив у скандал з Кримом: «приведе до гуманітарної катастрофи».

Також Politeka писала про те, що Зеленський підсунув українцям нового прем'єра, хто замінив Гончарука.