У Верховній Раді було зареєстровано одразу кілька законопроектів від представників "Слуги народу", які пропонують змінити систему налогообложения

Зокрема пропонується підвищити ставку податку залежно від рівня доходів, пише «Сегодня».

Згідно з законопроектом №2758, який був поданий в січні, якщо доходи не перевищують 10-кратної мінімальної зарплати, ставка податку залишиться колишньою – 18%. Якщо доходи становлять від 10 до 20 мінімальних зарплат – ставка зростає вдвічі – до 36%. Якщо ж доходи більш ніж в 20 разів перевищують "мінімалку" – ставка збільшується втричі: до 54%. Тобто нинішня ставка збережеться у тих, чиї доходи в даний час не перевищують 47 230 грн в місяць. Ставка 34% буде у тих, хто отримує з усіх джерел до 94 460 грн. Якщо ж доходи ще більше – податок на доходи складе 54%.

Згідно зі статистикою, для більшості українців після прийняття такого закону нічого не зміниться. Середня зарплата в Україні зараз складає менше 11 тис. грн. За даними Укрстата, зарплату вище 20 тис. грн, станом на кінець 2019 року, отримували тільки 11,8% штатних працівників. А тих, у кого вона вище 47 тисяч, набагато менше.

Таким чином, збільшення ставки податку торкнеться тільки 104 873 осіб. З них 104 449 осіб отримали середньомісячний дохід від 45 до 90 тис. грн, тобто для них ставку пропонується збільшити до 36%. А середньомісячний дохід більше 90 тис. грн мали тільки 424 людини. Саме таким може бути число людей, з яких можна буде отримати 54% ПДФО.

Додамо також, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнював, що зміни торкнуться і "зарплатних" податків. За його словами, може бути введена прогресивна ставка ПДФО. Правда, Гетманцев говорив про "помірною прогресії", а не про підвищення ставки в рази. При цьому мінімальна ставка ПДФО, за його словами, може скласти не 18, а 15%.

У середині лютого у Верховній Раді був зареєстрований ще один законопроект, який передбачає введення прогресивного оподаткування – №3076. Він також був поданий групою депутатів від "Слуги народу" і пропонує знизити мінімальну ставку ПДФО як раз до 15%. Нею повинен оподатковуватися дохід, який не перевищує 5 мінімальних зарплат на місяць, тобто зараз – до 23 615 грн. Для доходів від 5 до 15 розмірів МЗП (тобто від 23 615 грн до 70 845 грн) ставка ПДФО може скласти 18%. Від 15 до 50 мінімальних зарплат – 21% (від 70 845 до 236 150 грн), потім до 200-кратної мінімальної зарплати (до 944 600 грн) податок повинен становити 24%, і понад цієї суми – 27%. Причому підвищені ставки пропонується застосовувати не до всього доходу, а тільки до суми, яка перевищує базу оподаткування за попередньою ставкою.

Зазначимо, багато експертів вважають, що в Україні зараз не час вводити прогресивне оподаткування. Один з аргументів "проти" – що таким чином може збільшитися податковий тиск на роботодавців.

Противники диференційованої податкової ставки також запевняють: головна мета – збільшення надходжень до бюджетів – досягнута не буде. Вже зараз, при 18% ПДФО, існують способи мінімізації оподаткування, причому абсолютно законні.

В той же час є й ті, хто бачить позитив від впровадження таких змін. Зокрема зазначається, що при правильних економічних розрахунках від введення прогресивного оподаткування виграють місцеві бюджети.

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