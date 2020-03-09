В Верховной Раде было зарегистрировано сразу несколько законопроектов от представителей "Слуги народа", предлагающих изменить систему налогообложения

В частности предлагается поднять ставку налога в зависимости от уровня доходов, пишет «Сегодня».

Согласно законопроекту №2758, который был подан в январе, если доходы не превышают 10-кратной минимальной зарплаты, ставка налога останется прежней – 18%. Если доходы составляют от 10 до 20 минимальных зарплат – ставка вырастает вдвое – до 36%. Если же доходы более чем в 20 раз превышают "минималку" – ставка увеличивается втрое: до 54%. То есть нынешняя ставка сохранится у тех, чьи доходы в настоящее время не превышают 47 230 грн в месяц. Ставка 34% будет у тех, кто получает из всех источников до 94 460 грн. Если же доходы еще больше – налог на доходы составит 54%.

Согласно статистике, для большинства украинцев после принятия такого закона ничего не изменится. Средняя зарплата в Украине сейчас составляет меньше 11 тыс. грн. По данным Укрстата, зарплату выше 20 тыс. грн, по состоянию на конец 2019 года, получали только 11,8% штатных работников. А тех, у кого она выше 47 тысяч, намного меньше.

Таким образом, увеличение ставки налога коснется только 104 873 человек. Из них 104 449 лиц получили среднемесячный доход от 45 до 90 тыс. грн, то есть для них ставку предлагается увеличить до 36%. А среднемесячный доход больше 90 тыс. грн имели только 424 человека. Именно таким может быть число людей, с которых можно будет получить 54% НДФЛ.

Добавим также, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев уточнял, что изменения коснутся и "зарплатных" налогов. По его словам, может быть введена прогрессивная ставка НДФЛ. Правда, Гетманцев говорил об "умеренной прогрессии", а не о повышении ставки в разы. При этом минимальная ставка НДФЛ, по его словам, может составить не 18, а 15%.

В середине февраля в Верховной Раде был зарегистрирован еще один законопроект, который предусматривает введение прогрессивного налогообложения – №3076. Он также был подан группой депутатов от "Слуги народа" и предлагает снизить минимальную ставку НДФЛ как раз до 15%. Ею должен облагаться доход, который не превышает 5 минимальных зарплат в месяц, то есть сейчас – до 23 615 грн. Для доходов от 5 до 15 размеров МЗП (то есть от 23 615 грн до 70 845 грн) ставка НДФЛ может составить 18%. От 15 до 50 минимальных зарплат – 21% (от 70 845 до 236 150 грн), затем до 200-кратной минимальной зарплаты (до 944 600 грн) налог должен составлять 24%, и свыше этой суммы – 27%. Причем повышенные ставки предлагается применять не ко всему доходу, а только к сумме, которая превышает базу налогообложения по предыдущей ставке.

Отметим, многие эксперты считают, что в Украине сейчас не время вводить прогрессивное налогообложение. Один из аргументов "против" – что таким образом может увеличиться налоговое давление на работодателей.

Противники дифференцированной налоговой ставки также уверяют: главная цель – увеличение поступлений в бюджеты – достигнута не будет. Уже сейчас, при 18% НДФЛ, существуют способы минимизации налогообложения, причем абсолютно законные.

В то же время есть и те, кто видит позитив от внедрения таких изменений. В частности отмечается, что при правильных экономических расчетах от введения прогрессивного налогообложения выиграют местные бюджеты.

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