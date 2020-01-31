Чтобы избежать штрафа, лучше оплатить налог вовремя, советуют эксперты

Об этом пишет "Сегодня"

В 2020 году украинцам снова предстоит заплатить налог на недвижимость. Если дом или квартира по площади больше установленной государством нормы, налоговики пришлют платежку. С оплатой налога не стоит медлить, советуют эксперты. Если в течение 60 дней не сделать этого, фискальная служба начислит штраф.

"Если просрочить уплату налога на месяц, то придется дополнительно заплатить штраф – 10% от суммы налогового долга . Если не платить больше месяца, то штраф будет уже 20%", – говорит юрист Юрий Вовк.

Если собственник объекта недвижимости не получил налоговое извещение, он штраф платить не будет. Реестр недвижимого имущества начал работу в 2011 году и старые дома могли попросту не попасть в базу.

В таком случае фискалы имеют право начислить налог задним числом сразу за 3 года, например, если при продаже объекта выяснится, что налог за него не уплачен.

Налоговая будет отправлять платежки украинцам до 1 июля. Сумма налога будет рассчитана по данным из Госреестра имущественных прав на недвижимость.

Напомним, что квартира до 60 квадратов и дома до 120 не облагается налогом, а вот за каждый следующий метр сверх “нормы” государство взимает налог.

На сегодня ставка налога составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты, что эквивалентно 41.7 грн за каждый квадрат сверх нормы.

Важно отметить, что платить, возможно, придется и меньше, ведь местные власти могут самостоятельно менять правила. К примеру, брать вместо 1,5% налога - 1%, или увеличивать норму с 60 квадратов до 80. В 2020-м придется платить налог за 2019-й, поэтому при расчете используется “минималка” за прошлый год – 4173 грн. При ставке налога 1% за квартиру размером 150 квадратов нужно будет заплатить 3755 грн за “дополнительные”90 метров.

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