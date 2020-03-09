У роботі Приватбанку стався черговий збій

Про це заявив клієнт банку на порталі «Мінфін».

Скарга надійшла на роботу оновленого додатка Приват24.

«Залишив вже 7 заявок через чат в Приват24 (як віп клієнт), відносно того, що банком, за здійснення платежів за реквізитами через нову версію Приват24, не надсилаються автоматично квитанції на пошту, ніяк не полагодять. Дуже сильно дратує бездіяльність банку», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, представник банку відповів на скаргу клієнта.

«Нам дуже шкода, шо Ви зіткнулися з незручностями. Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про рішення Вам повідомлять відразу, як тільки будуть результати», - заявили в Приватбанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта після незаконного рішення приватного нотаріуса.

"Було відкрито виконавче провадження приватним нотаріусом (незаконно) почали розбиратися, адвокат, суд. І тут виявилося що моїх два зарплатні рахунки заблокованно. Звернення в банк нічого не дали, банк відмовився надавати інформацію у зв'язку з чим заблоковано. Довелося з адвокатом відправляти 2 офіційних запиту. Також направлено лист приватного виконавця.

Виконавець надіслав відповідь що: "Відповідно до ч. 3 ст 52 закону України про виконавче провадження не підлягають арешту грошові кошти зі спеціальним режимом використання, обігу на які заборонено законом. Обов'язок банку повернути постанову без ухвалення якщо рахунок має спеціальний режим використання", - розповів деталі скандалу незадоволений клієнт.

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