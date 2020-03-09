В работе Приватбанка произошел очередной сбой

Об этом заявил клиент банка на портале «Минфин».

Жалоба поступила на работу обновленного приложения Приват24.

«Оставил уже 7 заявок через чат в Приват24 (как вип клиент), касательно, что банком, при совершение платежей по реквизитам через новую версию Приват24, не отправляются автоматически квитанции на почту, никак не починят. Очень сильно раздражает бездействие банка», - говорится в сообщении.

Отметим, представитель банка ответил на жалобу клиента.

«Нам очень жаль, что Вы столкнулись с неудобствами. Ваш вопрос уже рассматривается специалистами. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О решении Вам сообщат сразу, как только будут результаты», - заявили в Приватбанке.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал счета клиента после незаконного решения частного нотариуса.

"Было открыто исполнительное производство частным нотариусом (незаконно) начали разбираться, адвокат, суд. И тут оказалось что моих два зарплатные счета заблокованно. Обращение в банк ничего не дали, банк отказался предоставлять информацию в связи с чем заблокированы. Пришлось с адвокатом отправлять 2 официальных запроса. Также направленно письмо частного исполнителя.

Исполнитель прислал ответ что: "Согласно ч.3 ст 52 закона Украины об исполнительном производстве не подлежат аресту денежные средства со специальным режимом использования, обращения на которые запрещено законом. Обязанность банка вернуть постановление без принятия если счет имеет специальный режим использования", - рассказал детали скандала недовольный клиент.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".